Památka zesnulých

Bezpečnost během Dušiček. 

S blížící se Památkou zesnulých, známou také jako Dušičky, věnují policisté Karlovarského kraje zvýšený dohled v okolí hřbitovů a pietních míst, přilehlých parkovišť a komunikací. Přesto, že tento svátek připadá na den 2. listopadu, policisté jsou na těchto místech již s předstihem, protože mnoho občanů navštěvuje hroby svých blízkých už v těchto dnech. Cílem je především zajistit bezpečnost návštěvníků, předcházet dopravním komplikacím a ochránit jejich majetek. Policisté apelují na všechny občany, aby v tomto období dbali na svou osobní bezpečnost, zabezpečení svých věcí a ohleduplnost v dopravě i na veřejných prostranstvích.

Dbejte zvýšené opatrnosti na hřbitovech a parkovištích
V období Dušiček bývá na hřbitovech více návštěvníků, což mohou zneužít kapsáři či drobní zloději. 
•    Nenechávejte proto své osobní věci, kabelky nebo tašky bez dozoru.
•    Peněženky, doklady a mobilní telefony mějte vždy u sebe v uzavřené tašce.
•    V případě podezřelého chování volejte linku 158 nebo kontaktujte hlídku policie.

Zabezpečení vozidel
Parkoviště v okolí hřbitovů bývají přeplněná, proto policisté upozorňují řidiče:
•    Vozidlo vždy řádně uzamkněte a zkontrolujte, zda jsou zavřená všechna okna.
•    Nenechávejte ve vozidle viditelné cennosti, kabelky, elektroniku ani nákupy.
•    Parkujte pouze na vyznačených místech a respektujte pokyny policistů a městské policie.

Bezpečnost v silničním provozu
V okolí hřbitovů lze očekávat zvýšený provoz a častější dopravní komplikace.
•    Řidiči by měli jezdit s rozvahou a být trpěliví.
•    Chodci by měli používat reflexní prvky a přecházet pouze na vyznačených místech.
•    Dbejte zvýšené opatrnosti zejména za snížené viditelnosti a za šera.

Požární bezpečnost
Při zapalování svíček na hřbitovech buďte obezřetní.
•    Ujistěte se, že svíčky nejsou v kontaktu se suchými květinami nebo umělými dekoracemi.


Policie Karlovarského kraje děkuje všem občanům za ohleduplnost a spolupráci.
Dbejme společně na to, aby letošní Dušičky proběhly důstojně, klidně a především bezpečně.

por. Mgr. Věra Hnátková
30. 10. 2025

