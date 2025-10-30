Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Památka zesnulých
Bezpečnost během Dušiček.
S blížící se Památkou zesnulých, známou také jako Dušičky, věnují policisté Karlovarského kraje zvýšený dohled v okolí hřbitovů a pietních míst, přilehlých parkovišť a komunikací. Přesto, že tento svátek připadá na den 2. listopadu, policisté jsou na těchto místech již s předstihem, protože mnoho občanů navštěvuje hroby svých blízkých už v těchto dnech. Cílem je především zajistit bezpečnost návštěvníků, předcházet dopravním komplikacím a ochránit jejich majetek. Policisté apelují na všechny občany, aby v tomto období dbali na svou osobní bezpečnost, zabezpečení svých věcí a ohleduplnost v dopravě i na veřejných prostranstvích.
Dbejte zvýšené opatrnosti na hřbitovech a parkovištích
V období Dušiček bývá na hřbitovech více návštěvníků, což mohou zneužít kapsáři či drobní zloději.
• Nenechávejte proto své osobní věci, kabelky nebo tašky bez dozoru.
• Peněženky, doklady a mobilní telefony mějte vždy u sebe v uzavřené tašce.
• V případě podezřelého chování volejte linku 158 nebo kontaktujte hlídku policie.
Zabezpečení vozidel
Parkoviště v okolí hřbitovů bývají přeplněná, proto policisté upozorňují řidiče:
• Vozidlo vždy řádně uzamkněte a zkontrolujte, zda jsou zavřená všechna okna.
• Nenechávejte ve vozidle viditelné cennosti, kabelky, elektroniku ani nákupy.
• Parkujte pouze na vyznačených místech a respektujte pokyny policistů a městské policie.
Bezpečnost v silničním provozu
V okolí hřbitovů lze očekávat zvýšený provoz a častější dopravní komplikace.
• Řidiči by měli jezdit s rozvahou a být trpěliví.
• Chodci by měli používat reflexní prvky a přecházet pouze na vyznačených místech.
• Dbejte zvýšené opatrnosti zejména za snížené viditelnosti a za šera.
Požární bezpečnost
Při zapalování svíček na hřbitovech buďte obezřetní.
• Ujistěte se, že svíčky nejsou v kontaktu se suchými květinami nebo umělými dekoracemi.
Policie Karlovarského kraje děkuje všem občanům za ohleduplnost a spolupráci.
Dbejme společně na to, aby letošní Dušičky proběhly důstojně, klidně a především bezpečně.
por. Mgr. Věra Hnátková
30. 10. 2025