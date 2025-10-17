Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
NE-BEZPEČNÝ SVĚT KOLEM NÁS
Prevence pro děti i seniory.
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje představuje nové aktivity v rámci projektu s názvem NE-BEZPEČNÝ SVĚT KOLEM NÁS, který vznikl za finanční podpory Karlovarského kraje. Projekt je zaměřen na zvyšování bezpečnostního povědomí napříč generacemi – od nejmenších školáků až po seniory.
Prevence pro děti I. stupně základních škol
Novinkou projektu je interaktivní hra určená pro žáky I. stupně základních škol, která dětem zábavnou formou přibližuje rizika, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Hra probíhá na speciálně navrženém herním koberci s 30 obrázky, které znázorňují nebezpečné předměty a situace.
Pod vedením policisty děti plní úkoly, které je učí rozpoznávat rizika, správně reagovat a zároveň se při hře pohybují. Spojení vzdělávání, prevence a pohybu vytváří atraktivní formu výuky, která děti baví a zároveň jim předává důležité informace.
Prevence pro děti II. stupně základních škol a studenty středních škol
V rámci projektu pokračuje i aktivita pro starší žáky a studenty, která byla zahájena již v předchozím školním roce. Jedná se o program tzv. „únikovky v krabici“, založený na příběhu internetového podvodu. Případ vychází ze skutečné situace – poškozený si na inzertním portálu objednal mobilní telefon iPhone 15 Pro za 25 000 Kč, zaplatil, ale telefon neobdržel a prodejce přestal komunikovat.
Účastníci hry musí pomocí 13 indicií odhalit pachatele z 9 podezřelých osob. Pracují ve skupinách po pěti, zapisují odpovědi do poznámkového archu a tým, který jako první správně označí pachatele, získává odměnu s názvem projektu.
Hra rozvíjí kritické myšlení, spolupráci a znalosti z oblasti kybernetické bezpečnosti.
Prevence pro seniory
Projekt byl dále rozšířen o rizikovou skupinu seniorů, pro které jsou připraveny v letošním roce během listopadu tři tematické besedy s kriminalistou specializujícím se na trestnou činnost páchanou na seniorech. Besedy se zaměřují na aktuální hrozby, jako jsou podvody, manipulace a další formy kriminality.
Zpestřením těchto setkání budou divadelní scénky v podání Divadla VeTři, které názorně představí typické případy trestné činnosti – například podvodné jednání falešného bankéře. Díky dramatickému ztvárnění si senioři lépe zapamatují preventivní rady a naučí se, jak se v podobných situacích zachovat.
Každý účastník besedy obdrží edukativní kalendář s preventivními radami na rok 2026 a drobné dárky, které jim připomenou důležité zásady bezpečného chování.
Projekt NE-BEZPEČNÝ SVĚT KOLEM NÁS je důkazem, že prevence může být nejen poučná, ale i zábavná a inspirující. Policie Karlovarského kraje tímto krokem posiluje bezpečnostní gramotnost dětí, studentů i seniorů a přispívá k ochraně těch nejzranitelnějších skupin obyvatel.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
17. 10. 2025