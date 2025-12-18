Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Klidný advent seniorům
Poslední adventní týden před Vánocemi.
Poslední adventní týden je tady a Vánoce klepou na dveře. V tomto období bývá mnoho lidí zaneprázdněno přípravami a také nákupy. Policejní preventisté pokračují jako po celý adventní čas v projektu „Klidný advent seniorům“, (psali jsme již zde), který je zaměřen na ochranu a informovanost seniorů. Preventisté navštěvují seniory, upozorňují je na rizika spojená s předvánočním časem a rozdávají jim metodické kalendáře s preventivními radami na rok 2026. Tyto kalendáře obsahují praktické tipy, jak se chránit před podvody, krádežemi a dalšími nebezpečími.
Na co si dát pozor v předvánočním období?
• Pozor na podvodníky – Nikdy neotvírejte dveře neznámým osobám a neplaťte za „výhodné nabídky“ či „služby“, které si neověříte.
• Bezpečné nakupování – Při nákupech na internetu vybírejte ověřené e-shopy, neplaťte předem na neznámé účty.
• Opatrnost při cestování a nákupech – V hromadné dopravě a obchodních domech si hlídejte kabelku a peněženku, nenechávejte je na dosah kapsářům.
• Telefonní podvody – Nikdy neposkytujte osobní údaje ani informace o účtech po telefonu. Pokud někdo tvrdí, že je z banky či policie, vždy si ověřte jeho totožnost.
• Domácí bezpečnost – Při odchodu z domova zamykejte dveře a zavírejte okna, nenechávejte cennosti na viditelných místech.
Přejeme nejen všem seniorům klidné a bezpečné Vánoce, hodně zdraví, pohody a radosti s blízkými. Pamatujte – vaše bezpečí je pro nás prioritou. Pokud si nejste jistí, neváhejte se obrátit na policii.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
18. 12. 2025