Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Fyzicky napadl seniora
Byl zadržen a skončil ve vazbě.
Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání jednadvacetiletého muže z Karlových Varů, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.
Obviněný muž měl ve čtvrtek 6. listopadu letošního roku krátce před devátou hodinou v Karlových Varech na zastávce vystoupit z autobusu. Tam měl potkat pětasedmdesátiletého muže, od kterého měl po krátké slovní rozepři požadovat navrácení údajného dluhu. Poté měl seniora fyzicky napadnout několika údery do hlavy a hrudníku, přičemž mu měl odcizit mobilní telefon a z místa utekl. Odcizený telefon měl prodat a finanční hotovost si měl ponechat pro vlastní potřebu. Senior naštěstí neutrpěl žádná zranění.
Policisté společně s kriminalisty se případem začali zabývat a jednadvacetiletého muže kolem dvacáté hodiny zadrželi.
Jednadvacetiletý muž skončil ve vazbě.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Jan Bílek
11.11.2025