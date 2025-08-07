Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravní nehoda ve Žluticích
Motorkář přejel do protisměru, kde narazil do protijedoucího osobního vozidla.
Ve středu krátce po osmnácté hodině jsme na tísňovou linku 158 přijali oznámení o vážné dopravní nehodě osobního vozidla a motocyklu, ke které došlo ve Žluticích na Karlovarsku. K té mělo dojít tak, že jednatřicetiletý řidič motocyklu značky KTM jedoucí v ulici Mlýnská zřejmě nepřizpůsobil rychlost, s motocyklem dostal smyk, přejel do protisměru a následně narazil do protijedoucího osobního vozidla značky Mercedes, které řídila dvacetiletá řidička.
Při dopravní nehodě řidič motocyklu utrpěl vážná zranění, se kterými byl letecky transportován do nemocnice.
Vzhledem ke zranění u jednatřicetiletého řidiče nebylo možné provést dechovou zkoušku, a tak byl nařízen odběr krve v nemocnici. U dvacetileté řidičky vyšla dechová zkouška s negativním výsledkem.
Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 200 tisíc korun.
Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.
nprap. Jan Bílek
7.8.2025