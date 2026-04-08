Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda v Karlových Varech

Bohužel došlo ke zranění dvou osob. 

V úterý 7. dubna letošního roku krátce po půl sedmé hodině večerní došlo na silnici číslo I/6 v Karlových Varech k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že sedmadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Honda jedoucí ve směru ze Sokolova do Ostrova při přejíždění z levého do pravého jízdního pruhu ohrozil čtyřiapadesátiletou řidičku jedoucí ve stejném směru ve vozidle značky Volkswagen. Při tom mělo dojít ke střetu obou vozidel, přičemž bylo vozidlo značky Volkswagen odraženo do betonových svodidel. Vozidlo značky Honda bylo taktéž odraženo do betonových svodidel.

Při dopravní nehodě utrpěla čtyřiapadesátiletá řidička a její pětapadesátiletý spolujezdec zranění, se kterými byli Zdravotnickou záchrannou službou převezeny do nemocnice.

Dechová zkouška vyšla u obou řidičů s negativním výsledkem.

Celková škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 770 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.

nprap. Jan Bílek
8.4.2026

Odkazy do noveho okna

Foto 1

Foto 1 

Detailní náhled

Foto 2

Foto 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 