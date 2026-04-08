Dopravní nehoda v Karlových Varech
Bohužel došlo ke zranění dvou osob.
V úterý 7. dubna letošního roku krátce po půl sedmé hodině večerní došlo na silnici číslo I/6 v Karlových Varech k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že sedmadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Honda jedoucí ve směru ze Sokolova do Ostrova při přejíždění z levého do pravého jízdního pruhu ohrozil čtyřiapadesátiletou řidičku jedoucí ve stejném směru ve vozidle značky Volkswagen. Při tom mělo dojít ke střetu obou vozidel, přičemž bylo vozidlo značky Volkswagen odraženo do betonových svodidel. Vozidlo značky Honda bylo taktéž odraženo do betonových svodidel.
Při dopravní nehodě utrpěla čtyřiapadesátiletá řidička a její pětapadesátiletý spolujezdec zranění, se kterými byli Zdravotnickou záchrannou službou převezeny do nemocnice.
Dechová zkouška vyšla u obou řidičů s negativním výsledkem.
Celková škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 770 tisíc korun.
Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.
nprap. Jan Bílek
8.4.2026