Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda tří osobních vozidel

Zraněno bylo šest osob. 

V pátek 20. února letošního roku krátce před půl třetí hodinou odpolední došlo na silnici č. I/6 u Karlových Varů k dopravní nehodě tří osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že čtyřiašedesátiletý řidič osobního vozidla značky Suzuki na křižovatce na Olšová Vrata zřejmě nerespektoval dopravní značení a nedal přednost vozidlu značky Suzuki jedoucí po hlavní silnici. To bylo po nárazu odraženo do protisměru, kde se dále střetlo s osobním vozidlem značky Ford.

Při dopravní nehodě bylo zraněno šest osob. Všechny byly převezeny Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

Dechové zkoušky u všech řidičů vyšly s negativním výsledkem.

Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.  

nprap. Jan Bílek
21.2.2026

