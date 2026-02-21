Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravní nehoda tří osobních vozidel
Zraněno bylo šest osob.
V pátek 20. února letošního roku krátce před půl třetí hodinou odpolední došlo na silnici č. I/6 u Karlových Varů k dopravní nehodě tří osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že čtyřiašedesátiletý řidič osobního vozidla značky Suzuki na křižovatce na Olšová Vrata zřejmě nerespektoval dopravní značení a nedal přednost vozidlu značky Suzuki jedoucí po hlavní silnici. To bylo po nárazu odraženo do protisměru, kde se dále střetlo s osobním vozidlem značky Ford.
Při dopravní nehodě bylo zraněno šest osob. Všechny byly převezeny Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Dechové zkoušky u všech řidičů vyšly s negativním výsledkem.
Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.
nprap. Jan Bílek
21.2.2026