Dopravní nehoda na Karlovarsku
Došlo k čelnímu střetu dvou vozidel.
Ve čtvrtek 14. května letošního roku krátce po patnácté hodině odpolední došlo v obci Počerny na Karlovarsku k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. K té mělo dojít tak, že osmadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Audi měl z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde došlo k čelnímu střetu s projíždějícím osobním vozidlem značky Škoda, které řídila čtyřicetiletá žena. Po nárazu bylo vozidlo značky Škoda odraženo mimo silnici.
Při dopravní nehodě utrpěli lehké zranění řidiči obou vozidel. Dále utrpěla zranění nezletilá spolujezdkyně z vozidla značky Škoda, která byla převezena Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Dechové zkoušky u obou řidičů vyšly s negativním výsledkem.
Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na přibližně 350 tisíc korun.
Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření dopravních policistů.
nprap. Jan Bílek
15.5.2026