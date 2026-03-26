Dopravně bezpečnostní akce na Karlovarsku
Více než sto řidičů překročilo povolenou rychlost.
V pátek 20. března letošního roku od ranních hodin proběhla na území okresu Karlovy Vary dopravně bezpečnostní akce, která byla především zaměřena na dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy.
Právě nepřiměřená rychlost je jednou z nejčastějších příčin vážných či tragických dopravních nehod. Od začátku roku, do konce měsíce února, došlo v Karlovarském kraji k téměř 350 dopravním nehodám, při kterých naštěstí nedošlo k žádnému smrtelnému zranění. Těžce zraněno bylo pět osob.
Při akci policisté zkontrolovali 207 vozidel, přičemž zjistili 123 přestupků, z nichž 4 oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání a zbytek vyřídili příkazem na místě.
Nejčastěji zjištěným přestupkem, celkem ve 103 případech, bylo překročení povolené rychlosti. Dalším častým přestupkem byl nevyhovující technický stav. Krátce po deváté hodině ranní projel vysokou rychlostí v obci kolem služebního vozu policistů řidič osobního vozidla značky Škoda. Dopravní policisté řidiči naměřili rychlost 86 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 50 km/h.
Policisté v rámci akce kontrolovali také dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dále se policejní hlídky zaměřily na pátrání po odcizených motorových vozidlech, hledaných osobách, věcech a věnovaly pozornost také prověrce přepravovaných osob a kontrole zavazadlových prostor.
Obdobné akce budou i nadále pokračovat.
nprap. Jan Bílek
26.3.2026