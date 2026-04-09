Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Další „výhodná“ investice
Seniorka přišla o téměř 150 tisíc korun.
Sedmašedesátiletá seniorka z Karlovarska si na jedné ze sociálních sítí všimla reklamy, která odkazovala na výhodné investice. Když jí rozklikla, vyplnila kontaktní údaje. Následně ženu kontaktoval neznámý pachatel z několika českých i zahraničních telefonních čísel. Poté jí odeslal odkaz na aplikaci pro vzdálený přístup. Prostřednictvím hovorů jí měl donutit k potvrzení několika oznámení v internetovém bankovnictví. Toho neznámý pachatel využil a bez vědomí ženy sjednal minimálně šest nebankovních půjček, které si nechal odeslat na svůj bankovní účet. Z toho je následně odčerpal platbami.
Svým jednáním měl ženě způsobit škodu přibližně 150 tisíc korun.
Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů podvodu a úvěrového podvodu a případem se nadále zabývají.
Prevence:
- Buďte obezřetní při nabídkách rychlého zhodnocení peněz, zejména u kryptoměn.
- Pokud vás někdo kontaktuje s investiční radou, nenechte se přemluvit k instalaci softwaru pro vzdálený přístup.
- Chraňte své osobní a přihlašovací údaje.
- Nikdy neposkytujte svého heslo nebo ověřovací kódy přes email, telefon nebo sociální sítě.
nprap. Jan Bílek
9.4.2026