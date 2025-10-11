Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Buďte vidět
Buďte v bezpečí.
Podzimní večery mají atmosféru. Lampy svítí, listí šustí… a krom toho se na silnici objevují chodci, kteří vypadají, jako by si právě půjčili neviditelný plášť ze Školy čar a kouzel v Bradavicích.
Naštěstí jsou tu ti, kteří jim pomáhají znovu zazářit – zástupci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, BESIPU a městské policie. Společně vyrazili mezi lidi s jednoduchým poselstvím: Buď vidět hned. Ne až v policejní zprávě.
Na preventivních akcích rozdávali reflexní pásky, přívěsky a další prvky, které sice nevypadají jako módní doplňky z Paříže, ale zato se dokonale hodí ke každému outfitu, který chcete nosit i zítra.
Řidič totiž chodce bez reflexu vidí na 25 metrů – a to je vzdálenost, kterou auto ujede dřív, než stihnete zamávat. S reflexem jste vidět už na 150 metrů. To je rozdíl mezi „brzdím“ a „brzdil jsem“. A i když to vypadá jako drobnost, reflexní prvek je vlastně taková módní revoluce bezpečnosti. Hodí se ke kabátu, mikině i k psovi, když jdete večer ven. Kdo ho má, ten svítí – nejen světlem, ale i rozumem.
Policisté při akcích rozdali desítky reflexních prvků a potěšilo je, že většina lidí to brala s úsměvem. Děti si pásky hned zkoušely, senioři je připevňovali na tašky a někteří kolemjdoucí uznale poznamenali, že „reflex je letos prostě v módě.“ A mají pravdu. Reflexní doplněk je totiž ten nejdostupnější trend sezóny – sluší všem a zachraňuje každého. Nemusíte mít značkové boty ani nejnovější telefon - stačí malý proužek, který vás udělá viditelnými i v té nejtemnější ulici.
Takže až budete příště vyrážet ven, vzpomeňte si:
Tma není kostým a silnice není přehlídkové molo. Ale pokud už po ní jdete, buďte hvězda, která svítí.
Buďte vidět. Buďte v bezpečí.
por. Mgr. Lucie Machalová
10. 11. 2025