Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Alkohol, drogy a mládež
Policisté v Karlových Varech a blízkém okolí zkontrolovali téměř 180 osob a několik provozoven.
O uplynulém víkendu proběhla v Karlových Varech, Kyselce a Radošově rozsáhlá policejní akce s názvem Alkohol, drogy a mládež. Akce se zúčastnili policisté z obvodních oddělení, kriminalisté, pořádková jednotka, psovodi se služebními psy nebo také Celní správa. Společně prováděli kontroly zaměřené zejména na zjištění případů podávání alkoholu a drog mladistvým, a to jak na veřejných místech, tak v několika provozovnách či restauračních zařízeních.
Cory, tak se jmenuje služební pes, který je speciálně vycvičený na vyhledávání omamných a psychotropních látek. Společně se svým psovodem se akce také zúčastnili.
Do akce byly zapojeny téměř čtyři desítky policistů, kteří během několika hodin zkontrolovali přibližně 180 osob a více než deset podniků, provozoven či restauračních zařízení. Kontroly proběhly také v parcích, vodáckých kempech, volnočasových areálech či nádražích. Při kontrolách bylo zjištěno 16 přestupků, z nichž 12 bylo vyřízeno příkazem na místě, a 4 byly předány příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Policisté provedli několik dechových zkoušek na přítomnost alkoholu, přičemž u jedné nezletilé dívky vyšla s pozitivním výsledkem 1, 80 promile. Krátce po dvaadvacáté hodině policisté přijali oznámení o skupině mladistvých osob, které se na autobusovém nádraží měly chovat hlučně. Ještě před příjezdem policistů osoby nastoupily do autobusu a z nádraží odjely. Policisté tak zahraniční autobus předepsaným způsobem nedaleko nádraží zastavili a zkontrolovali cestující. Zjistili, že se jedná o mládežnický sportovní tým, který odjížděl do ubytování, přičemž nebylo zjištěno žádné přestupkové jednání.
Hlavním účelem akce je snížení dostupnosti alkoholu, drog a hazardních her pro osoby mladší 18 let. Kontrolováno bylo také dodržování vyhlášek Magistrátu města Karlovy Vary.
Obdobné akce budou i nadále pokračovat.
nprap. Jan Bílek
18.8.2025