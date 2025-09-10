Policie České republiky  

Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Ve vysoké rychlosti předjel policejní vůz

Řidič na místě přišel o řidičský průkaz. 

Krajští dopravní policisté z Oddělení silničního dohledu prováděli ve středu 3. září letošního roku na pozemní komunikaci číslo I/21 dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, přičemž se zaměřili také na dodržování maximální povolené rychlosti.

Krátce po čtrnácté hodině, na přehradě Jesenice směrem do Chebu, předjel ve vysoké rychlosti policejní vůz osobní automobil značky Škoda. Policisté řidiči naměřili rychlost 157 km/h v místě, kde byla nejvyšší povolená rychlost 90 km/h. Z tohoto důvodu se policisté za vozidlem vydali a předepsaným způsobem ho zastavili.

Devětatřicetiletý řidič předjížděl ve vysoké rychlosti několik vozidel v místě, kde v minulosti bohužel došlo k tragické dopravní nehodě, při které zemřela mladá řidička. O rok později, tedy v roce 2019 došlo na stejném místě k další tragické dopravní nehodě, při které utrpěl řidič osobního vozidla bohužel smrtelná zranění. 

Dechová zkouška u řidiče vyšla s negativním výsledkem.

Policisté na místě řidiči zadrželi řidičský průkaz a zakázali mu další jízdu. Dále s mužem sepsali oznámení o přestupku, které bude předáno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

nprap. Jan Bílek
10.9.2025

