Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Smrtelná dopravní nehoda na Chebsku
Řidič svým zraněním na místě bohužel podlehl.
V pondělí 18. května letošního roku kolem 08:30 hodin došlo na Chebsku, konkrétně na silnici I/6 ve směru z Chebu do Německa, k tragické dopravní nehodě. K té mělo dojít tak, že pětačtyřicetiletý řidič nákladního vozidla značky Mercedes z dosud nezjištěných příčin narazil zezadu do před ním jedoucího úklidového nákladního vozidla značky MAN. Po tomto střetu vozidlo značky Mercedes havarovalo mimo pozemní komunikaci.
Po této dopravní nehodě pětačtyřicetiletý řidič vozidla značky Mercedes na místě svým zraněním bohužel podlehl.
Devětašedesátiletý řidič vozidla značky MAN se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Následně byl s lehkým zraněním převezen do nemocnice k vyšetření.
Pozemní komunikace byla po dobu vyšetřování dopravní nehody několik hodin zcela uzavřena.
Policisté na místě po celou dobu řídili provoz a vozidla odkláněli na objízdnou trasu.
Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření.
V tomto měsíci, tedy květnu 2026, jde už o pátou smrtelnou dopravní nehodu na území Karlovarského kraje. Tento měsíc se tedy řadí mezi nejtragičtější měsíce za poslední roky.
Řidiči, buďte na svým cestách opatrní, věnujte se řízení a jezděte tak, abyste se v pořádku vrátili ke svým nejbližším.
nprap. Jakub Kopřiva
19.5.2026