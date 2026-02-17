Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Série krádeží objasněna
Odcizil vše, co mohl a způsobil škodu přibližně 160 tisíc korun.
Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětačtyřicetiletého muže z Chebu, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody.
Obviněný muž se měl v Chebu od října loňského roku do první poloviny února letošního roku dopustit krádeží nejméně v sedmi případech.
Vnikl do garáže, ze které odcizil dva kusy polstrování sedadla motocyklu a z místa odešel. V dalším případě si měl sjednat přístup na zahradu, kde se nacházela chata s kůlnou. Ze zahrady odcizil přívěsný vozík a poté vnikl do kůlny. Tu prohledal a odcizil z ní různé nářadí čí malý terénní motocykl. Ani to muži nestačilo a poškodil zámek dveří, čímž se dostal do vnitřních prostor chaty. Z té odcizil elektrickou čtyřkolku.
Na začátku února měl vniknout do vnitřních prostor přístavku u rodinného domu, a to za účelem přespání. Dále měl poškodit zadní okno u zaparkovaného vozidla, čímž se dostal dovnitř a odcizil drobnou finanční hotovost.
Z další chaty, do které se obviněný muž násilím dostal, odcizil elektrocentrálu, motorovou pilu, elektrické úhlové brusky, rybářské vybavení, nebo také vybavení a klíč k motocyklu. Odcizit měl také čtyři kusy hliníkových disků s letními pneumatikami.
Policisté se případem zabývali a muže při poslední krádeži u jedné z garáží zadrželi.
Svým jednáním měl způsobit škodu na odcizených a poškozených věcech přibližně 160 tisíc korun.
V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let, neboť způsobil větší škodu.
nprap. Jan Bílek
17.2.2026