Pátráme po totožnosti muže
Žena z Chebska ve středu 12. března 2025 zareagovala na inzertním serveru na nabízený malotraktor. Po domluvě jí byla vytvořena zálohová faktura, kterou ze svého bankovního účtu uhradila. Po uhrazení ovšem prodávající přestal komunikovat a o několik dní později žena vše oznámila na policii, protože finanční prostředky jí vráceny nebyly a malotraktor nebyl dodán. Byla jí způsobena škoda 35 tisíc korun.
Policisté pátrají po totožnosti muže, který z bankomatu vybral finanční prostředky, konkrétně z účtu, kam žena peníze poslala. V případě, že muže na přiložené fotografii poznáte, kontaktujte policisty z obvodního oddělení Františkovy Lázně na telefonním čísle 974 372 730 nebo na tísňové lince 158 a pomozte tak k objasnění případu.
Informace k tomuto případu, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
Policisté z obvodního oddělení Františkovy Lázně ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu. V případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
nprap. Jakub Kopřiva
19.3.2026