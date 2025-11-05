Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po svědcích dopravní nehody
Chebští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody osobního vozidla a chodce, ke které došlo v neděli 2. listopadu krátce před dvacátou hodinou večerní v Chebu. Nezjištěný řidič osobního vozidla bílé barvy dosud nezjištěné značky měl na křižovatce ulic Evropská a 26. dubna narazit do pětapadesátileté chodkyně, která přecházela po přechodu pro chodce na zelený signál „VOLNO“.
Řidič měl po nárazu na místě zastavit, ale z vozidla nevystoupit, čímž porušil povinnosti účastníka dopravní nehody. Po chvíli odjel ulicí Evropská směrem do ulice U Nemocnice.
Při dopravní nehodě žena utrpěla zranění, se kterými byla záchrannou službou převezena do nemocnice.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na telefonní čísla 974 372 252 a 974 372 263.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
5.11.2025