Pátráme po pohřešovaném muži
Chebští kriminalisté pátrají po pohřešovaném 49letém muži z Mariánských Lázní, který je přibližně 180 cm vysoké štíhlé postavy, má dlouhé hnědočerné vlasy a hnědé oči.
Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaný muž měl ve středu 13. května letošního roku odejít z místa bydliště údajně na úřad práce. Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Mobilní telefon by u sebe měl mít, je ale nedostupný. Muž neužívá žádné léky. Na sobě měl mít černé tepláky, černou bundu a černou čepici s kšiltem.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
15.5.2026