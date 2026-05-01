Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po pohřešovaném muži

Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu. 

Chebští kriminalisté pátrají po pohřešovaném 49letém muži z Mariánských Lázní, který je přibližně 180 cm vysoké štíhlé postavy, má dlouhé hnědočerné vlasy a hnědé oči.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešovaný muž měl ve středu 13. května letošního roku odejít z místa bydliště údajně na úřad práce. Do současné doby o sobě nepodal žádnou zprávu. Mobilní telefon by u sebe měl mít, je ale nedostupný. Muž neužívá žádné léky. Na sobě měl mít černé tepláky, černou bundu a černou čepici s kšiltem.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešovanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
15.5.2026

