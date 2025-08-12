Policie České republiky  

Pátráme po pohřešované dívce

V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158, nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu. 

Chebští kriminalisté pátrají po pohřešované 15leté dívce z Plesné na Chebsku, která je přibližně 160 cm vysoké štíhlé postavy, má středně dlouhé hnědé vlasy a modré oči.

Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Dívka měla odejít z místa bydliště v Plesné na Chebsku v nočních hodinách z neděle 10. srpna na pondělí 11. srpna letošního roku. Do současné doby se nevrátila a nepodala o sobě žádnou zprávu. Dívka neužívá žádné léky a neměla by být v ohrožení života. Na nose by měla nosit piercing. Mobilní telefon u sebe má, je ale nedostupný.

V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

12.8.2025

