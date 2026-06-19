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Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po neznámém muži

V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158. 

Muže z Chebska měl na sociálních sítích oslovit neznámý muž, který se vydával za jeho známého. Ve zprávě měl uvést, že potřebuje zaslat finanční hotovost 17 tisíc korun. Poškozený muž v domnění, že komunikuje se svým známým, tuto částku odeslal na bankovní účet. Později ale zjistil, že komunikoval s neznámou osobou. Finanční hotovost měla být vybrána z bankomatu v Praze.

Policisté z obvodního oddělení Františkovy Lázně ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.

V souvislosti s tímto případem policisté pátrají po neznámé osobě, která se v době, kdy byla vybrána finanční hotovost z bankomatu v Praze, nacházela v blízkosti tohoto bankomatu. Žádáme osobu zachycenou na fotografii, aby se obrátila přímo na policisty z Františkových Lázní, nebo na kterékoliv obvodní oddělení, a pomohla tak s objasněním případu.

Policisté žádají případné svědky, kteří osobu na fotografiích poznají, aby informace, které pomohou při vyšetřování, volali na linku 158.

nprap. Jan Bílek
19.6.2026

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