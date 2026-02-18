Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po neznámé osobě

V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158. 

Dosud nezjištěný pachatel měl v první polovině ledna letošního roku na Chebsku uvést v omyl 54letou ženu. V telefonickém hovoru se měl představit jako policistka, která jí uvedla, že byl proti ní spáchán trestný čin podvodu. Dále měla falešná policistka uvést, že je nutné ochránit ženy účty, ke kterým má přístup. Poté jí měla kontaktovat další neznámá žena, která jí měla zaslat odkaz na webové stránky. Následně jí přiměla k několika platbám z různých účtů. Neznámý pachatel tak způsobil škodu téměř 4 miliony korun.

Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání  zločinu podvodu.

V souvislosti s tímto případem kriminalisté pátrají po neznámé osobě, která se v době, kdy byla z bankovního účtu, kam byly nějaké platby odeslány a následně vybrána finanční hotovost z bankomatu v Praze, nacházela v blízkosti tohoto bankomatu. Žádáme osobu zachycenou na fotografii, aby se obrátila přímo na kriminalisty z Chebu, nebo na kterékoliv obvodní oddělení, a pomohla tak s objasněním případu.

Policisté žádají případné svědky, kteří osobu na fotografiích poznají, aby informace, které pomohou při vyšetřování, volali na linku 158.

nprap. Jan Bílek
18.2.2026

Odkazy do noveho okna

Foto

Foto 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 