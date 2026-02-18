Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po neznámé osobě
V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158.
Dosud nezjištěný pachatel měl v první polovině ledna letošního roku na Chebsku uvést v omyl 54letou ženu. V telefonickém hovoru se měl představit jako policistka, která jí uvedla, že byl proti ní spáchán trestný čin podvodu. Dále měla falešná policistka uvést, že je nutné ochránit ženy účty, ke kterým má přístup. Poté jí měla kontaktovat další neznámá žena, která jí měla zaslat odkaz na webové stránky. Následně jí přiměla k několika platbám z různých účtů. Neznámý pachatel tak způsobil škodu téměř 4 miliony korun.
Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu.
V souvislosti s tímto případem kriminalisté pátrají po neznámé osobě, která se v době, kdy byla z bankovního účtu, kam byly nějaké platby odeslány a následně vybrána finanční hotovost z bankomatu v Praze, nacházela v blízkosti tohoto bankomatu. Žádáme osobu zachycenou na fotografii, aby se obrátila přímo na kriminalisty z Chebu, nebo na kterékoliv obvodní oddělení, a pomohla tak s objasněním případu.
Policisté žádají případné svědky, kteří osobu na fotografiích poznají, aby informace, které pomohou při vyšetřování, volali na linku 158.
nprap. Jan Bílek
18.2.2026