Pátráme po hledaných osobách

Na jednoho muže byl vydán souhlas se zadržením, na druhého příkaz k zatčení. 

Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 31letém muži z Tachovska, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má krátké hnědé vlasy a hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním státním zastupitelstvím v Chebu vydán předchozí souhlas k zadržení ve věci poškození cizí věci. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se mohl zdržovat na území Karlovarského kraje, zejména na Karlovarsku.

Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 19letém cizinci, který je přibližně 180 cm vysoké štíhlé postavy, má krátké hnědé vlasy a tmavé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky. Hledaný muž by se mohl pohybovat na území okresu Cheb.

V případě jakýchkoliv informací k hledaným mužům volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
25.8.2025

