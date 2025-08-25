Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaných osobách
Na jednoho muže byl vydán souhlas se zadržením, na druhého příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 31letém muži z Tachovska, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má krátké hnědé vlasy a hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním státním zastupitelstvím v Chebu vydán předchozí souhlas k zadržení ve věci poškození cizí věci. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že by se mohl zdržovat na území Karlovarského kraje, zejména na Karlovarsku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 19letém cizinci, který je přibližně 180 cm vysoké štíhlé postavy, má krátké hnědé vlasy a tmavé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Chebu vydán příkaz k zatčení ve věci ohrožení pod vlivem návykové látky. Hledaný muž by se mohl pohybovat na území okresu Cheb.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným mužům volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
25.8.2025