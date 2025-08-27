Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledaném muži
Na toho byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 46letém muži z Chebska, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, je holohlavý a má hnědé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Uherském Hradišti příkaz k dodání do výkonu trestu.
V případě jakýchkoliv informací k hledaným mužům volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
27.8.2025