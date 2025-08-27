Policie České republiky  

Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po hledaném muži

Na toho byl vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. 

Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 46letém muži z Chebska, který je přibližně 175 cm vysoké střední postavy, je holohlavý a má hnědé oči.

Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Na hledaného muže byl Okresním soudem v Uherském Hradišti příkaz k dodání do výkonu trestu.

V případě jakýchkoliv informací k hledaným mužům volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jan Bílek
27.8.2025

