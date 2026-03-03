Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pátráme po hledané dívce
V případě jakýchkoliv informací volejte na linku 158.
Chebští kriminalisté pátrají po hledané 14leté dívce z Chebu, která je přibližně 165 cm vysoké střední postavy, má černé dlouhé vlasy a tmavé oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Chebu byla dívka umístěna do diagnostického ústavu v Plzni. V den, kdy měla být předána pracovníky Oddělení sociálně právní ochrany dětí, se ale v místě bydliště nenacházela.
V případě jakýchkoliv informací k hledané dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
3.3.2026