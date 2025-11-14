Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Dopravní nehoda motocyklu

V případě jakýchkoliv informací k nehodě volejte na linku 158. 

Chebští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody motocyklu, ke které došlo ve středu 12. listopadu letošního roku kolem půl čtvrté hodiny odpolední v Aši na Chebsku. Dosud nezjištěný řidič motocyklu značky Kawasaki v ulici Hlavní nezvládl řízení, přejel do protisměru, následně na chodník a narazil do domu.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158 nebo na telefonní linku 974 372 261.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek
14.11.2025

