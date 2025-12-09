Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Dopravně bezpečnostní akce na Chebsku
Zaměřená byla na rychlost.
Ve středu dne 10. září 2025 proběhla na Chebsku dopravně bezpečnostní akce zaměřená na kontrolu dodržování stanovených rychlostních limitů. V průběhu akce se policejní hlídky zaměřily také na dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Během akce policisté zkontrolovali 260 vozidel a zjistili 74 přestupků. Nejčastějšími prohřešky bylo překročení povolené rychlosti (34 v obci a 13 mimo obec), nevyhovující technický stav vozidel (20), nepoužití bezpečnostních pásů nebo zádržných systémů (6) či držení hovorového zařízení za jízdy (1). Policisté zjistili také tři řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu a jednoho řidiče, který usedl za volant i přesto, že měl platný zákaz řízení motorových vozidel.
Nepřiměřená rychlost patří v Karlovarském kraji mezi druhou nejčastější příčinu dopravních nehod, při nichž dochází k těm nejzávažnějším následkům, kterými jsou usmrcené osoby. Od začátku letošního roku došlo na silnicích v Karlovarském kraji k 211 dopravním nehodám, při kterých zemřelo bohužel 6 osob. Příčinou těchto dopravních nehod byla právě nepřiměřená rychlost.
Policisté v Karlovarském kraji se budou i nadále věnovat dodržování stanovených rychlostních limitů během výkonu služby, ale i při speciálně vyhlášených akcích.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
12. 9. 2025