Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Uzavření silnice z Tanvaldu do Harrachova pro nákladní vozy
Dnes v 11.00 hodin bude pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice č. I/10 v úseku z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem. Všichni řidiči, buďte připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobte tomu způsob jízdy!
Dnes v 11.00 hodin bude na základě předpovědi intenzivního spadu nové vrstvy sněhu uzavřen provoz na silnici č. I/10 v úseku z Tanvaldu do Harrachova a dále na hraniční přechod s Polskem pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů.
Tato uzavírka bude předběžně trvat do 12.00 hodin 10. 1. 2026. V závislosti na stavu sjízdnosti vozovky pro nákladní vozidla a vývoji počasí může být termín uzavírky změněn. Informace o aktuální sjízdnosti v uvedené lokalitě naleznete zde.
V návaznosti na toto opatření bude aktivováno veškeré dopravní značení s výše uvedeným omezením, na jeho dodržování budou dohlížet pracovníci firmy CMS TOP s.r.o. a samozřejmě také policisté.
Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla nad 3,5 tun je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici č. I/35. Tímto apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili uvedenou trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem.
Všichni řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu způsob jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu (zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku), při cestách do hor dostatek pohonných hmot, sněhové řetězy, lopatu atd.
9. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí