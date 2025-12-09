Uzavření případu Markýz
Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech navrhli podat obžalobu na 9 fyzických osob a 1 právnickou osobu v souvislosti s provozováním několika desítek inzertních webů a následným kořistěním z poskytované prostituce.
Kriminalisté NCOZ se případem s krycím názvem MARKÝZ zabývali od roku 2022. V říjnu 2023 bylo zahájeno trestní stíhání 8 fyzických a 1 právnické osoby. V rámci úkonů trestního řízení rovněž došlo k znepřístupnění více než čtyř desítek inzertních webů. Během vyšetřování bylo rozšířeno trestní stíhání o jednu fyzickou osobu.
Všechny osoby (fyzické i právnická) jsou stíhány pro trestné činy „kuplířství“ a „účast na organizované zločinecké skupině“. Primárním účelem této skupiny měly být inzerované nabídky sexuálních služeb za úplatu (prostituce), za které měly být inkasovány předem stanovené finanční částky. Dle závěrů vyšetřování měly osoby získat neoprávněný prospěch ve výši cca minimálně 75 milionů Kč.
Jedna z obviněných osob je navíc stíhána pro trestné činy „znásilnění“, „sexuální nátlak“, „ublížení na zdraví“, „týrání osoby žijící ve společném obydlí“, „ohrožování výchovy dítěte“, „nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy“, „přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu“, „vydírání“ „neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku“ a „nedovolené ozbrojování“. Tato osoba je stíhána vazebně.
Jedné obviněné fyzické osobě hrozí v případě pravomocného rozsudku trest odnětí svobody až na 12 let, ostatní obviněné fyzické osoby jsou ohroženy tresty odnětí svobody až na 10,5 roku. Obviněné právnické osobě hrozí v případě pravomocného odsouzení až trest jejího zrušení.
Jako výnos z trestné činnosti byl v průběhu trestního řízení zajištěn majetek v hodnotě 63 milionů Kč.
Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby byl předán na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, které ve věci již podalo obžalobu.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
9. prosince 2025