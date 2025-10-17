Policie České republiky  

Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Uzavření pobočky zbraní

Sdělení pro občany 

INFORMACE

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajské ředitelství policie Středočeského kraje upozorňuje veřejnost, že
od 1. listopadu 2025
 je kontaktní místo Praha venkov, Křižíkova 8, Praha 8  pro veřejnost trvale uzavřeno.

Tímto opatřením není dotčeno zasílání podání v elektronické podobě nebo prostřednictvím pošty na výše uvedené kontaktní místo.  

Záležitosti je možno vyřídit osobně na ostatních pracovištích Středočeského kraje, a to v Benešově, Kladně, Kolíně, Mělníku, Mladé Boleslavi, Příbrami a Rakovníku, kde lze využít objednávkového systému na adrese www.rezervace.policie.gov.cz.

S přijetím nového zákona o zbraních, účinného od 1. ledna 2026, lze podat žádost na kterémkoliv zbraňovém pracovišti v rámci celé České republiky.

plk. Mgr. Dagmar Červinková
vedoucí odboru pro zbraně
a bezpečnostní materiál
KŘP Středočeského  kraje
17. října 2025

 

                                                                    

