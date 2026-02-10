Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Už druhý měsíc běží zbraňová amnestie
Beztrestně lze odevzdat nelegálně držené zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici.
V prvním měsíci letošního roku bylo v rámci vyhlášené amnestie zbraní, střeliva a munice celkem odevzdáno v rámci Krajského ředitelství policie kraje Vysočina zatím celkem 33 kusů zbraní, 294 kusů střeliva a 45 kusů munice.
Odevzdané zbraně pocházejí převážně z období II. světové války a jejich technický stav je velice různý – od zkorodovaných a střelby neschopných zbraní až po zbraně, které mají stav velmi zachovalý. Mezi odevzdanými zbraněmi jsou například pistole samonabíjecí Mauser model P-08, pistole samonabíjecí Walther modely PP a PPK nebo pistole samonabíjecí polského výrobce VIS-35. Lidé také hojně odevzdávají munici, kterou si většinou odváží k likvidaci kolegové z Pyrotechnická služby Policie České republiky. Policejním pyrotechnikům byla odevzdána například výbuška V10, tělo ručního granátu F1, dráždivá dýmovnička CN-60 nebo 30 mm granát do kanónu.
Nový zákon o zbraních a zákon o munici přináší šestou zbraňovou amnestii v historii České republiky. Ta umožní lidem beztrestně odevzdat nebo dodatečně legalizovat nelegálně držené zbraně, střelivo, výbušniny nebo munici. Zbraňová amnestie potrvá půl roku a bude možné ji využít od 1. ledna do 30. června 2026.
„V této době je možné zbraň nebo střelivo dobrovolně předat na kterékoliv policejní služebně, kde policisté vydají potvrzení o jejich převzetí. V případě výbušnin nebo nebezpečné munice je vhodné tento projev vůle učinit telefonickým oznámením. Při odevzdání zbraní, střeliva, výbušnin nebo munice nemusí občané policistům sdělovat žádné informace, které se týkají původu těchto nelegálně přechovávaných věcí ani sdělovat, jakým způsobem je lidé nabyli,“ vysvětluje plk. Mgr. Věra Sýkorová, vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.
Odevzdané zbraně, střelivo, výbušniny a munice následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu nebo nejsou výnosem z trestné činnosti. V případě, že se odborným zkoumáním neprokáže, že odevzdaná věc byla užita k trestné činnosti, není ani výnosem z trestné činnosti či není v pátrání, bude osoba vyzvána, aby do šesti měsíců požádala o vydání potřebných oprávnění, která by ji opravňovala k nakládání s touto zbraní střelivem, výbušninou nebo municí nebo je přenechala do vlastnictví státu. Platí ale, že dobrovolně odevzdaně nelegálně přechovávané věci, na které se amnestie vztahuje, mohou být vydány pouze tomu, kdo bude splňovat všechny zákonem stanovené podmínky a bude mít odpovídající oprávnění.
mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
10. únor 2026