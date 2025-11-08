Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Uvolněný náklad z nákladního vozidla usmrtil chodce
Tragickou událost prověřujeme jako zločin usmrcení z nedbalosti.
V neděli krátce před 10. hodinou dopoledne projížděl řidič nákladního vozidla tovární značky MAN po silnici druhé třídy číslo 268 od Bohatic na Zákupy, když na přímém úseku silnice došlo k posunutí a následnému vysypání nákladu na vozovku. Vozidlo přepravovalo zámkovou dlažbu, která bohužel zasáhla 76 chodce a způsobila mu zranění, kterému na místě podlehl.
Nehodovou událost vzhledem k jejím následkům prověřuje služba kriminální policie a vyšetřování, která v této souvislosti již zahájila úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti. V tuto chvíli nemůžeme jednoznačně určit při jakém konkrétním manévru řidiče nákladního vozidla k posunu nákladu došlo. Jisté je jen to, že ho pro přepravu řádně nezajistil.
V zájmu objasnění tragické nehodové události žádáme případné dosud nevyslechnuté svědky, aby nás kontaktovali na lince 158. Zejména se pak obracíme se žádostí o pomoc na řidiče tmavého, pravděpodobně zeleného motocyklu, který měl na sobě černobílou kombinézu a na hlavě černou helmu s červenými prvky.
11. 8. 2025
por. Bc. Ivana Baláková