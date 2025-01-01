Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Uvízla v síti hazardních her, za půl roku měla „vyluxovat“ účet firmy
Kriminalisté z moravskoslezského odboru hospodářské kriminality obvinil ženu nejen z podvodu.
Mladou ženu pohltily hazardní hry natolik, že i přes několik předchozích odsouzení měla získat přes 2 miliony korun na sázení opět podvodným jednáním na úkor jiných.
Žena z Ostravy měla podvést zhruba 60letého podnikatele, k jehož rodině měla velmi úzké vazby. Nenechala se v jeho firmě zaměstnat, ale nabídla se, že pomůže s administrativou. Šéf společnosti jí důvěřoval a poskytl také hesla do svého i firemního internetového bankovnictví. Počáteční několikaměsíční spokojenost vystřídalo rozladění ze zjištění, že na účtech chybí přes 1 milion a o více jak 1 milion korun je účet přečerpán úvěrem. Žena měla vyčerpat všechny finanční prostředky společnosti.
Případem se zpočátku zabývali karvinští kriminalisté, kteří vyslýchali svědky, kontaktovali bankovní instituce i provozovatele sázkových a herních společností a portálů. Věc pro její závažnost postoupili kolegům z odboru hospodářské kriminality krajského ředitelství. Krajští kriminalisté v prověřování pokračovali, analyzovali finanční toky a karvinskými kriminalisty dosud shromážděné informace.
Kriminalisté zadokumentovali, že žena měla opravdu zneužít důvěru podnikatele. Díky obdrženým heslům do internetového bankovnictví měla nejméně od července 2024 do počátku letošního roku zadat přes 150 platebních transakcí, nikoliv však k zaplacení faktur firmy. Zhruba 2,2 milionů korun totiž skončilo na jiných účtech, včetně jejího. Drtivou většinu peněz měla prosázet v online hazardních hrách, které ji naprosto pohltily. Stále věřila, že jednou vyhraje vyšší částku a vše vrátí. Nepatrnou částí peněz platila za jídlo či cigarety. Čelila také exekucím. Pro získání dalších peněz se měla několikrát pokusit sjednat úvěry u různých společností, souhrnných více než 200 000 korun ale nezískala. Žádosti byly zamítnuty, neboť žena uváděla zaměstnavatele, konkrétně podvedenou firmu, ale tam zaměstnaná nebyla. Smyšlený byl rovněž příjem a informace o počtu dětí.
Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality obvinil téměř 30letou ženu z Ostravy z trestných činů podvodu, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, dále neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiči informací a z pokusu úvěrového podvodu. Trestní sazba je 5 až 10 let, soud rozhodl o vazebním stíhání. Obviněná žena má na svůj věk poměrně „bohatý“ trestní rejstřík, byla v minulosti pětkrát odsouzena pro podvody, kdy zájemcům nedodávala zaplacené zboží nabízené na internetovém prodejním portálu. Aktuálně popsanou trestnou činnost měla spáchat ve zkušební době podmíněného propuštění a v době tří let od posledního potrestání.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 30. září 2025