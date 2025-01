Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Uvízla v koloně, policisté jí doprovodili do nemocnice

CHEBSKO - Devětasedmdesátiletá žena pospíchala na operaci.

Ve čtvrtek 23. ledna letošního roku krátce před 11. hodinou volala na telefon Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje žena, že její devětasedmdesátiletou maminku z Chodové Plané převáží na plánovanou operaci do nemocnice v Chebu a cestu jim komplikují kolony zapříčiněné dopravními nehodami a určitě nestihnou do nemocnice přijet na domluvený čas. V ten den totiž zejména Chebsko a Sokolovsko zasáhlo mrazivé počasí, zledovatělé pozemní komunikace zkomplikovaly dopravu a policisté během dopoledne řešili téměř 50 dopravních nehod.

Ve spolupráci s Integrovaným operačním střediskem Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje byl k Mariánským Lázním vyslán policista, který se dle popisu na místě spojil s osádkou vozu, který stál v několika kilometrové koloně a vezl ženu do nemocnice. Služební vozidlo za použití výstražného zvukového a rozhlasového zařízení doprovodilo automobil převážející devětasedmdesátiletou ženu do nemocničního zařízení v Chebu, kam tak dorazila na domluvený čas a operačnímu zákroku nic nezabránilo. „Jsem velice ráda, že jsem přijela v domluvený čas a nemuseli jsme řešit nějaké další komplikace. Děkuji, strašně si toho vážím,“ uvedla po příjezdu devětasedmdesátiletá žena.

Vyřešení této neobvyklé situace ocenil plk. Mgr. Michal Šavrňa, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. „Jsem rád, že se na nás lidé obracejí při podobných komplikacích, protože to znamená, že nám důvěřují a ví, že uděláme vše, abychom jim pomohli. A to se stalo i tentokrát. Všichni kolegové prokázali svou profesionalitu a lidskost a těší mě, že se takhle zachovali a ženě, která jela na operaci, dokázali pomoc. A to i v době, kdy většina policistů řešila zejména právě komplikace v dopravě na několika místech v regionu,“ uvedl ředitel.

nprap. Jakub Kopřiva

27. 1. 2025

