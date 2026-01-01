Uvěznila ho síť
Hlídce boskovických policistů se podařilo zoufalé zvíře vysvobodit (video).
Hodně neobvyklou situaci řešila uprostřed týdne hlídka boskovických policistů. Dopoledne spěchali do obce Žďárná. Tam měl být na okraji lesa podle oznamovatele zraněn, buď vlkem, nebo psem, pravděpodobně jelen. Dvojice policistů na místě objevila zvíře, které se parohy zapletlo do maskovací sítě. Zranění predátorem se tedy nepotvrdilo. Poměrně nebezpečnou situaci, kdy se zvíře bránilo a zároveň se snažilo ze sítě vyprostit, se hlídce podařilo nakonec vyřešit. Jeden z policistů se opatrně přiblížil a odříznutím sítě ho vysvobodil. Zbytek sítě zvíře po pár desítkách metrů na útěku ztratilo. Do další nebezpečné situace by se tedy v souvislosti se sítí nemělo dostat.
por. Bohumil Malášek, 14. března 2026