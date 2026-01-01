Uvěřila podvodníkovi
Údajný bankovní expert získal od padesátnice z Brněnska za odpoledne čtvrt miliónu korun.
Polední telefonát údajného kriminalisty pořádně vyděsil pětapadesátiletou ženu z Brněnska. Muž jí namluvil, že někdo hodlá sjednat na její jméno půjčky za téměř jeden milión korun. Policistou doporučený bankovní expert poškozené navrhl jednoduché řešení. Pro anulování půjček by si sama měla zřídit úvěry ve stejné výši. Získanou hotovost pak měla předat bankovnímu kurýrovi. Byť se žena snažila na několika místech vybrat potřebnou hotovost, z různých důvodů se jí to nepodařilo. Podvodník ji nakonec alespoň přesvědčil, že by měla peníze zaslat na zabezpečený účet. Když žena odeslala na určené konto skoro čtvrt miliónu korun, údajný bezpečnostní expert se odmlčel. Až potom pochopila, že se stala obětí podvodníka. Ten získal za několik hodin telefonování čtvrt miliónu korun.
Ještě vyšší škodu hlásí jen o málo starší žena z Vyškovska. Ta v touze po zhodnocení peněz odeslala během čtvrtroku na různá konta jeden a čtvrt milionu korun. Když podvodník přestal komunikovat, pochopila, že byla podvedena.
por. Bohumil Malášek, 18. března 2026