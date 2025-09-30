Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Uvěřila falešnému Danu Reynoldsovi
Od fanynky z Rychnovska vylákal téměř dvě stě tisíc.
Rychnovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality se od minulého týdne zabývají případem 54leté ženy, která se měla stát obětí podvodného jednání v online prostředí.
Na sociálních sítích ji měl zkontaktovat muž, který se vydával za frontmana známé hudební skupiny Imagine Dragons. Poděkoval jí za pozitivní komentáře a lajky u příspěvků jeho kapely. Žena na zprávu reagovala až po několika dnech, neboť měla podezření, že jde o falešný profil. Údajný zpěvák ji ale během dalšího dopisování ujistil, že je skutečný a že si svých fanoušků váží. Jejich komunikace se následně přesunula přes zaslaný odkaz do aplikace Telegram, kde si podvodník postupně získával její důvěru. Slíbil jí VIP kartu s výhodami a osobní setkání. Podmínkou však bylo absolvování procesu ověření její důvěryhodnosti. Obdržela odkaz na webovou stránku a jejím prostřednictvím měla komunikovat se zpěvákovým manažerem, který jí požádal o platbu ve výši přes sto tisíc korun. Žena podle instrukcí zaplatila požadovanou částku. Po odeslání peněz komunikace s údajným zpěvákem pokračovala a společně plánovali detaily osobního setkání. Po několika dnech odmlčení se ozval s prosbou o pomoc při úhradě letenky. Tvrdil, že byl okraden při výběru peněz v bance. Jeho manažer následně ženu navedl k další platbě ve výši 25 tisíc korun. Ostatní platby v řádech desítek tisíc korun měly odcházet z účtu bez jejího vědomí.
K osobnímu setkání a ani k zaslání „výhodné“ VIP karty nedošlo. Místo slibovaných výhod podvodník poškozenou připravil o téměř dvě stě tisíc korun.
Rychnovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což neznámému pachateli v případě dopadení a pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 5 let.
Buďte obezřetní!
- Známé osobnosti běžně neoslovují fanoušky s žádostí o peníze.
- Nikdy neposílejte peníze lidem, které osobně neznáte.
- Podezřelé profily si ověřujte – sledujte ověřovací symboly, počet sledujících a způsob komunikace.
30. září 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová