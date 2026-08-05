Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Uvěřil falešné manažerce investiční společnosti
Kurýrovi pak předal svoji platební kartu, následně přišel o více než 250 000 korun.
Praktiky podvodníků, kteří z vás chtějí vylákat peníze, se neustále opakují. Přesto, že policisté pravidelně apelují na občany, aby byli obezřetní, aby nebyli důvěřiví a hlídali si své úspory, objevují se stále nové případy podvedených lidí. Podvodníci zkouší samozřejmě i nové způsoby, jak se dostat k vašim bankovním účtům, stejně jako v tomto případě.
Obětí podvodníka se stal tentokrát senior, který se obrátil na policisty z obvodního oddělení Suché Vrbné. Policistům vysvětlil, že ho počátkem srpna kontaktovala žena vystupující jako manažerka švýcarské investiční společnosti. Použila několik telefonních čísel a muže přesvědčila o tom, že má u jejich investiční společnosti účet, na kterém bylo zhodnoceno 325 000 korun. Následně se ho dotázala, zda chce peníze vybrat a nabídla se mu, že mu se vším pomůže. Šikovně ho navigovala tak, že za její asistence převedl peníze ze svého spořícího účtu na běžný účet. Vše žena završila tím, že za mužem posílá kurýra, který si převezme jeho platební kartu, a že mu peníze pomůže vybrat. Po pár hodinách se žena ozvala znovu s tím, že kurýr už je u muže před domem. Představil se smluveným heslem "Bitcoin", kterým potvrdil svoji roli a poškozený tak nabyl ještě větší důvěru v celou tuto transakci. Předal mu svoji platební kartu a kurýr odšel pryč. Po celou dobu byla údajná manažerka se seniorem stále na telefonu.
Zavolala mu i druhý den, aby mu sdělila, že kurýr za ním jede zpátky, aby mu vrátil kartu a předal peníze. Nikdo se však nedostavil a žena se od té doby odmlčela. Senior se jí ani nemohl dovolat, došlo mu, že je něco v nepořádku, a tak se následně podíval na svůj bankovní účet a zjistil, že z něj byly provedeny celkem čtyři výběry, a že přišel o více než 250 000 korun. Až poté kontaktoval policisty. Následně ještě policistům přiznal i skutečnost, že dokonce komunikoval se svojí bankou poté, co podvodníkům nešly vybrat peníze z jeho účtu, což samozřejmě v tu chvíli netušil. Podvodnice mu po telefonu poradila, aby zavolal do banky s tím, že si v bankomatu vybíral své peníze, ale že se to zablokovalo, takže po bance požadoval odblokování karty. Přesto, že pracovníci banky měli spoustu otázek a pravděpodobně se snažili muže od odblokování odradit, ten byl natolik přesvědčen, že dělá vše dobře, že na odblokování trval.
Na tomto případu je patrné, jak přesvědčiví dokážou podvodníci být. Umí svoji oběť zmanipulovat tak, že pak nevěří ani pracovníkům vlastní banky. Nenechte se oklamat a nevěřte nabídkám snadno vydělaných peněz. KYBERRÁDCE jihočeské policie radí:
•Žádná investice není zcela bez rizika ztráty peněz. Buďte proto skeptičtí k vysokým výnosům a zaručeným ziskům. Rozhodnutí investovat prokonzultujte s někým zkušeným (bankovní poradce, někdo z rodiny, kdo již investuje).
•Společnost nebo investora, se kterým se rozhodnete investovat, si řádně ověřte.
V případě dopadení pachatele mu hrozí za trestné činy podvodu a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku trest odnětí svobody až na dva roky.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. srpna 2026