Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Utrácel z cizího
Policisté pátrají po totožnosti muže, který použil odcizenou platební kartu k zaplacení svých nákupů. Pokud ho poznáváte, kontaktujte linku 158.
Dosud bezvýsledně pátrají pražští policisté po totožnosti muže, kterého zachytily bezpečnostní kamery ve chvíli, kdy platil na čerpací stanici svůj nákup odcizenou platební kartou. Platebka společně s batohem NIKE, peněženkou, klíčema od vozidla VW, sluchátky Apple a sedmi tisícovou hotovostí pochází z vloupání do bytu v Plzeňské ulici z druhého na třetího srpna.. Poškozenému vznikla celková škoda přesahující šestatřicet tisíc korun. Pokud podezřelého poznáváte kontaktujte prosím linku 158.
Případ je prověřován pro trestné činy krádež, porušování domovní svobody a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku s trestní sazbou až dvou let.
por. Mgr. Jan Rybanský
17. říjen 2025