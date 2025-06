Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Utonutí dvou osob

České Budějovice - V odpoledních hodinách se dvě osoby utopily v řece Vltavě.

Včerejší slunečný den vylákal mnoho lidí do přírody a k vodě. Při pobytu u vodní hladiny a koupání musíte být vždy obezřetní nejen k svým plaveckým schopnostem, ale i k svému zdravotnímu stavu. To se bohužel včera odpoledne stalo osudným v případu utonutí seniora a nezletilé dívky.

Po 17. hodině se šel v Týně nad Vltavou koupat do řeky starší muž (roč. 1949), kdy po několika minutách zmizel pod hladinou. Blízké osoby se ho snažili nalézt, ale to se jim bohužel nepodařilo. Proto okamžitě zavolal na linku tísňového volání a na místo ihned vyjely složky integrovaného záchranného systému. Potápěči Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje po 18. hodině pohřešovaného muže nalezli, vytáhli na břeh, ale ten již bohužel nejevil známky života.

Večer po půl osmé jsme na policejní linku přijali oznámení o pohřešovaní nezletilé dívky (roč. 2015), která se měla v odpoledního hodinách v Českých Budějovicích pohybovat v doprovodu své příbuzné kolem řeky Vltavy nedaleko sportovní haly. Pak se zřejmě chtěla jít koupat do řeky, kdy do ní spadla a už nevyplavala. Ačkoli časová prodleva mezi událostí a oznámení, byla delší jak 2,5 hodiny, obratem jsme na místo ve spolupráci s příslušníky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje vyjeli a do pozdních nočních hodin prováděli rozsáhlou pátrací akci jak ve vodě, tak i po obou březích řeky, zatím však nebyla dívka nalezena – viz odkaz https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/Gallery.aspx

Pátrání po uvedené dívce pokračuje také dnes od brzkých ranních hodin, zatím bez kladného výsledku.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

16. června 2025

Odkazy do noveho okna Řeka Vltava u sportovní haly 1 Detailní náhled Záchranné složky u řeky Vltavy Detailní náhled

vytisknout e-mailem