Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Útok ve Vimperku se odehrál jinak
Dívka, která měl být napadena ve středu partou mládeže, neřekla rodičům úplnou pravdu.
Prachatičtí policisté s kriminalisty důkladně prověřili oznámení o údajném středečním napadení nezletilé dívky partou výrostků. Po vyhodnocení kamerových záznamů, výslechu poškozené dívky, ve spolupráci se sociálními pracovníky, zjistili, že se vše odehrálo úplně jinak, nežli dívka řekla doma rodičům. Ve skutečnosti dívku oslovila s nějakým podivným dotazem u prodejny jiná dívka a po odpovědi, že neví, jí pak kopla do kotníku. Nedošlo k žádným slovním útokům, vyhrožování, pokřikování ani se kolem dívky nevynořila k útoku připravená parta výrostků. Sražení na zem či údery do hlavy se také samozřejmě neodehrály.
Rodičům popsala doma situaci velmi dramaticky, jako útok celé party a kopání do hlavy. Pro vystrašené rodiče pak bylo samozřejmostí zajistit vyšetření v nemocnici a oznámit „útok“ policistům. Dívku, která jí nakopla, policisté již znají, a tak mohou případ uzavřít, pravděpodobně jako přestupek. V případu figurují děti a proto nelze sdělovat více podrobností.
27. října 2025