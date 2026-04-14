Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Útok ve škole? Naštěstí jen cvičení
Cvičení AMOK prověřilo součinnost a postupy pro případ mimořádných událostí.
V pátek 10. dubna 2026 proběhlo v Libochovicích metodické cvičení zaměřené na zvládání mimořádných událostí typu „AMOK“. Námětem byl simulovaný útok ozbrojených pachatelů v budově základní školy.
Cvičení zorganizoval Územní odbor Policie České republiky v Litoměřicích ve spolupráci s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Celkem se do něj zapojilo přibližně 42 účastníků IZS a 59 dobrovolníků z řad školy i města.
Hlavním cílem bylo prověřit připravenost policistů i ostatních zasahujících složek na podobné krizové situace. Důraz byl kladen zejména na rychlé vyhledání a eliminaci nebezpečného pachatele, efektivní komunikaci mezi jednotlivými složkami a také na dojezdové časy na místo zásahu.
Cvičení věrně simulovalo průběh události a to od prvotního oznámení na tísňovou linku 158, přes samotný zásah proti aktivnímu střelci, až po zajištění bezpečnosti evakuovaných osob a poskytování první pomoci zraněným.
Poděkování patří všem figurantům i zasahujícím složkám za jejich spolupráci a profesionální přístup. Velké díky náleží také vedení základní školy v Libochovicích, vedení města Libochovice a Městské policii Libochovice za poskytnutí prostor a podporu při realizaci tohoto cvičení.
Podobná cvičení jsou klíčová pro připravenost na mimořádné události a ochranu tzv. měkkých cílů.
14. 04. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje