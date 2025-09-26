Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Útok noži v autobusu
Hledáme svědky incidentu v autobusu městské hromadné dopravy na zastávce Lešanská.
Včera večer okolo půl jedenácté zasahovali policisté v Lešanské ulici v Praze 11, kde se v autobusu číslo 136 napadlo noži několik mužů. Policisté z prvosledových hlídek po příjezdu na místo poskytli první neodkladnou pomoc dvěma zraněným mužům a za použití tlakových obvazů i taktického turniketového škrtidla jim zastavili masivní krvácení. Muže pak předali přivolaným záchranářům. Další policisté začali hledat podezřelého, kterého našli kousek od místa činu a zadrželi ho za použití donucovacích prostředků.
Případ si do prověřování převzali kriminalisté z oddělení vražd pro podezření ze spáchání násilného trestného činu. V rámci objasnění případu by potřebovali, aby se jim ozvali lidé z autobusu, kteří událost viděli nebo slyšeli a bohužel z místa odešli, aniž by poskytli policistům k případu svědectví. Především bychom ale potřebovali mluvit se ženou, která se ohradila vůči chování tří česky hovořících mužů a následně došlo ke zmiňovanému konfliktu. Jestli tedy někdo cestoval včera okolo půl jedenácté autobusem MHD číslo 136 ve směru na Jižní město a byl svědkem popisované události, ať se co nejdříve ozve na linku 158.
mjr. Jan Daněk
26. 9. 2025