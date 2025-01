Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Útočník poškozeného napadl a odcizil mu mobil

PLZEŇ – Plzeňští kriminalisté ve spolupráci s kolegy z Karlovarského kraje muže krátce po činu zadrželi.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství policie Plzeň zahájili trestní stíhání 29letého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu, z přečinu výtržnictví a z přečinu krádeže.

Podle dosud zjištěných skutečností napadl obviněný muž v sobotu 11. ledna 2025 asi hodinu po půlnoci 20letého muže ve chvíli, kdy poškozený přecházel vozovku v ulici Mikulášská a telefonoval. Obviněný k němu zezadu přistoupil a udeřil ho pěstí do hlavy. Poškozený následně upadl na zem. Přitom mu vypadl z ruky mobilní telefon. Útočník mobil sebral ze země, nasedl do vozidla a z místa odjel neznámo kam. Když se poškozený muž po napadení trochu vzpamatoval, došel otřesený domů, odkud mu jeho známí přivolali rychlou záchrannou službu.

Díky skvělé a hlavně rychlé operativní činnosti plzeňských kriminalistů, se podařilo útočníka do několika hodin vypátrat a to ve spolupráci s kolegy z Karlovarského kraje, kteří obviněného zadrželi nedaleko Mariánských Lázní. V případě prokázání viny mu hrozí až deset let odnětí svobody.

por. Michaela Raindlová

13. ledna 2025

