Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Útočili na ostrahu
Policisté prověřuji incident pro podezření z výtržnictví.
Surové napadení ostrahy u vstupu do budovy železniční stanice Brno - hlavní nádraží řeší od sobotního večera brněnští policisté. Skupina několika agresorů brutálně napadla bezpečnostní pracovníky objektu, které výtržníci strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Před příjezdem policistů a záchranářů pak z místa utekli. Záminkou pro jejich nepochopitelné chování měla být situace, kdy pracovníci ostrahy upozornili dvě ženy na zákaz kouření v objektu. Oba zranění muži museli být převezeni k ošetření do nemocnice. Policisté případ prověřují pro podezření z výtržnictví, kvalifikace se však může po vyhodnocení kamerových záznamů, výslechu svědků a dalších důkazů ještě rozšířit.
por. David Chaloupka, 3. srpna 2026