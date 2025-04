Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Utíkat bez placení se nevyplácí

Frýdecko-Místecko - zadržen na apríla...

Dobíjecí kupóny, stírací losy, ale i zlato. Muž měl chodit do prodejen, vybrat si zboží a poté utéct bez zaplacení.

Během března přijali třinečtí policisté několik oznámení o krádežích v různých prodejnách, kdy si neznámý pachatel měl nechat od obsluhy předložit zboží a poté s ním utéct, aniž by se obtěžoval zaplatit. Netrvalo však dlouho a díky osobní a místní znalosti a také po vyhodnocení získaných kamerových záznamů se strážcům zákona podařilo ustanovit podezřelého. Tím byl pro policisty známý recidivista. Po předchozím souhlasu státního zástupce byl zadržen na apríla třineckou hlídkou.

Policisté 34letému muži prokázali celkem pět skutků. Nejprve měl v polovině března zavítat v Třinci do jedné z trafik a nechat si zde vystavit dobíjecí kupón v hodnotě jeden tisíc korun. Ten však měl v nestřeženém okamžiku vzít z pultu a z místa utéci. O den později měl navštívit další trafiku, ve které se celá situace opakovala. Poté se měl odebrat do sousedního Českého Těšína do jednoho ze zlatnictví, kde měl projevit zájem o konkrétní zlatý řetízek v hodnotě přes patnáct tisíc korun. Ten měl obsluze vytrhnout z ruky a „vzít nohy na ramena“. Na konci března se vrátil opět do Třince, kde si měl vyhlédnout prodejnu a pod záminkou koupě stíracích losů si tyto nechat předložit obsluhou k výběru. Poté měl celkem 25 kusů losů v hodnotě pěti tisíc korun prodavačce vytrhnout a dát se na útěk. Následující den se měl vydat do zastavárny, odkud měl utéci bez zaplacení se zlatým řetízkem za více jak osm tisíc korun.

V úterý 1. dubna to pro muže nebyl apríl, skončil totiž v rukou třineckých policistů, kteří to se zadržením mysleli zcela vážně. Ti mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. Ke skutkům se doznal, měl tak činit, jelikož je bez práce a potřeboval peníze na obživu. Vzhledem k tomu, že byl muž v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost odsouzen, hrozí mu nyní až tříletý pobyt za mřížemi.

nprap. Bc. Kateřina Kubzová

oddělení tisku

4. dubna 2025

