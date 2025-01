Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Útěk ze zdravotního zařízení

Kriminalisté pátrají po muži, který utekl ze zdravotnického zařízení v Bohnicích, kam byl nedobrovolně umístěn. Pokud jste ho viděli, kontaktujte linku 158. Prosím, nezadržujte ho, není vyloučeno, že by v tomto případě mohl být agresivní.

Osmačtyřicetiletý muž byl od 6. ledna nedobrovolně hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, kam byl umístěn proti své vůli k zjištění jeho zdravotního stavu. Hospitalizovanému se bohužel podařilo po třech dnech hospitalizace utéci z pavilonu, kde byl umístěn a od té chvíle nebyl nalezen. Muž by měl být oblečen do šedého svetru s dlouhým rukávem, modrých kalhot a na nahou by měl mít hnědé kožené boty. Kriminalisté vyčerpali prakticky všechny možnosti, kde by se mohl muž nalézat, a proto se touto cestou obracejí na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání.

Podle zjištění kriminalistů není muž nebezpečný, pokud jste ho však někde viděli nebo víte, kde se nachází, prosím nezadržujte ho, v tomto případě by mohl být agresivní. Na místo zavolejte policejní hlídku prostřednictvím linku 158. Děkujeme.

por. Mgr. Jan Rybanský – 15. leden 2025

