Útěk vězně ze střeženého zařízení

HRADECKO - Ze střeženého zařízení Pouchov utekl v sobotu kolem 23. hodiny.

Od vězenské služby vazební věznice Pouchov v Hradci Králové, jsme přijali oznámení, že včerejšího dne 7.6.2025 kolem 23. hodiny uprchl ze střeženého zařízení Pouchov 34letý vězeň. Utekl z oddělení s nízkým stupněm ostrahy. Jedná se o cizince. Muž je vysoký 162 cm, váží 50 kg, má černé vlasy a tmavě hnědé oči, na obličeji pod okem a na krku má černé tetování, zdánlivé stáří 32 - 35 let. Oblečený do vězeňského úboru, tedy do šedých kalhot, černé bundy, tmavých bot s černou podrážkou, neměl by mít na sobě pokrývku hlavy.

V současné době po muži intenzivně pátráme.



Pokud jste muže zahlédli nebo víte, kde se v současné době nachází, neprodleně nás kontaktujte na bezplatné telefonní lince 158.

Děkujeme.

Info o muži: ZDE. Pokud je tento odkaz neaktivní, celostátní pátrání bylo odvoláno.

por. Martina Jandová

8.6.2025, 7:50h

