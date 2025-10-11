Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Útěk nebezpečného muže z PL Bohnice - aktualizace
Policisté intenzivně pátrají po muži, který se včera nevrátil z vycházky do lékařského zařízení v Bohnicích, kam byl umístěn soudem pro pokus o vraždu a vraždu. Muž je nebezpečný a sami ho nezadržujte. Pokud víte, kde se nachází, kontaktujte prosím linku 158.
Pětadvacetiletý muž se včera 10. října nevrátil z plánované vycházky zpět do lékařského zařízení, kde měl být do dvaceti hodin. Muž se léčí ze schizofrenií. Do lékařského zařízení byl umístěn v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu, pro spáchání trestného činu vražda a vražda ve stádiu pokusu. Hledaný by měl být částečně zaléčený, ale medikace nebude fungovat déle než tři dny. UPOZORŇUJEME, ŽE MUŽ JE NEBEZPEČNÝ A MŮŽE BEZDŮVODNĚ ZAÚTOČIT NA KOHOKOLIV! Po oznámení, že se muž nevrátil do léčebny po něm policisté okamžitě začali pátrat a prohledali možné místa, kde by se mohl nalézat, zatím se ho bohužel dopadnout nepodařilo.
Obracíme se na širokou veřejnost s žádostí o spolupráci, pokud víte, kde se nachází prosím kontaktujte linku 158.
MUŽE SAMI NEZADRŽUJTE!
por.Mgr. Jan Rybanský
11. říjen 2025
Aktualizace: Hledaného našli policisté ve Vrchlického sadech chvilku po 13 hodině. Jeho zadržení proběhlo bez komplikací, byl eskortován na policejní služebnu a po provedených úkonech bude převezen zpět do léčebny. Děkujeme všem, kteří pátrací relaci věnovali pozornost. a pomáhali nám při pátrání.
por. Mgr. Jan Rybanský
11: říjen 2025