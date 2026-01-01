Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Úspěšné fyzičky na (ne)čisto
Práce u policie je oslovila, zkusili fyzické testy!
Blíže se seznámit s činností policie a otestovat svou fyzickou kondici měli možnost studenti několika středních škol okresu Litoměřice.
Převážně se jednalo o školská zařízení, s kterými probíhá dlouhodobá spolupráce a jako každoročně se na školách uskutečnila nejprve „náborová beseda“, kde se studenti dozvěděli, co práce u policie skutečně obnáší – odpovědnost, akci, pomoc lidem i týmovou spolupráci.
Následně umožnili policisté studentům a studentkám absolvovat skutečné fyzické testy k Policii České republiky.
Účastníci absolvovali celkem čtyři disciplíny: člunkový běh, běh na 1000 metrů, celo-motorický test a cvičení kliků.
O tom, že byli perfektně připraveni, svědčila skutečnost, že téměř tři čtvrtiny přihlášených splnilo stanovené limity!
Osvědčení o splnění fyzické způsobilosti jim na příštích 18 měsíců prokazuje, že v případě zájmu o práci u PČR mají už jednu třetinu přijímacího řízení splněnou. Pokud se rozhodnou přihlásit do přijímacího řízení, bude jim stačit splnit už jen psychotesty a absolvovat zdravotní prohlídku.
Obdobné akce probíhají opakovaně.
Jednou z nejbližších je akce s názvem „Máš na to“.
Proběhne v pátek 6. března 2026 od 8:00 hodin se ve sportovní hale Chemik v Lovosicích.
Zájemci si zde mohou vyzkoušet fyzické testy potřebné k přijímacímu řízení k Policie ČR. Úspěšní účastníci obdrží certifikát s platností 18 měsíců, který lze následně využít při oficiálním přijímacím řízení.
Akce je určena nejen studentům, ale také široké veřejnosti.
Registrace je možná na telefonním čísle 974 421 755.
Podrobnější informace o přijímacím řízení, ale také o benefitech spojených s tímto povoláním, jsou k dispozici na webových stránkách Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a Policie ČR.
Litoměřice, 20. února 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
Ústecký kraj