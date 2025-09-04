Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Úspěšná spolupráce s Interpolem Manchester
Jednalo se o pomoc v souvislosti s odcizenými pracovními stroji ve Velké Británii. Stroje se podařilo zajistit v Nýřanech a na místě nálezu jsme také zadrželi dva podezřelé cizince.
V úterý 2. září krátce po půl čtvrté odpoledne jsme obdrželi urgentní žádost od Interpolu Manchester, která se týkala zajištění pracovního stroje. Tento a další stroje měly být odcizeny formou podvodného pronájmu ve Velké Británii a lokalizátor ve stroji ukázal, že by se měl nacházet u jedné z čerpacích stanic v Nýřanech. Hlídka z obvodního oddělení tam v nákladním automobilu stavební stroje skutečně nalezla a v jeho blízkosti také zadržela dva podezřelé cizince narozené v letech 1977 a 2000. Všechny nalezené stroje byly zajištěny a ve věci nadále probíhá prověřování ve spolupráci s kolegy z Velké Británie.
nprap. Bc. Ondřej Hodan
